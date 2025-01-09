Bartın'da Güvercinle Köpek Eğitene Özür

Bartın'da misinaya bağladığı güvercinle köpek eğittiği görüntüleri ortaya çıkan şahıs, yaşanan olay nedeniyle özür diledi.

Bartın'da misinaya bağladığı güvercinle köpek eğiten Eray Kara, İHA'ya yaptığı açıklamada, yaşananların hata olduğunu belirterek, herkesten özür diledi. Avcılık heyecanıyla yapmaması gereken bir şey yaptığını belirten Kara, "Ben profosyenel bir avcıyım. Bugün eve giren kuş nedeniyle heyecanlandım. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Köpeğimi eğitebilir miyim diye düşündüm. O an anlayamadım, ama çok büyük hata yapmışım. Bu nedenle tekrar özür dilerim" diye konuştu.

Kara, iki çocuğunun bulunduğunu, 4 köpek ve yavruya da baktığını kaydederek, kendisinin hayvanları ve insanları çok sevdiğini de sözlerine ekledi. - BARTIN