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Bartın'da Güvercinle Köpek Eğitene Özür

Bartın'da Güvercinle Köpek Eğitene Özür
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Misinaya bağladığı güvercinle köpek eğittiği görüntüleri ortaya çıkan Eray Kara, yaptığı hatadan dolayı özür diledi. Avcılık heyecanıyla hareket ettiğini belirten Kara, hayvanları sevdiğini ve bu davranışının yanlış olduğunu ifade etti.

Bartın'da misinaya bağladığı güvercinle köpek eğittiği görüntüleri ortaya çıkan şahıs, yaşanan olay nedeniyle özür diledi.

Bartın'da misinaya bağladığı güvercinle köpek eğiten Eray Kara, İHA'ya yaptığı açıklamada, yaşananların hata olduğunu belirterek, herkesten özür diledi. Avcılık heyecanıyla yapmaması gereken bir şey yaptığını belirten Kara, "Ben profosyenel bir avcıyım. Bugün eve giren kuş nedeniyle heyecanlandım. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Köpeğimi eğitebilir miyim diye düşündüm. O an anlayamadım, ama çok büyük hata yapmışım. Bu nedenle tekrar özür dilerim" diye konuştu.

Kara, iki çocuğunun bulunduğunu, 4 köpek ve yavruya da baktığını kaydederek, kendisinin hayvanları ve insanları çok sevdiğini de sözlerine ekledi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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