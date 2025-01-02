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Bartın'da Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Bartın'da Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu
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Bartın'ın Ulus ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan üç aracın sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazalarda araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesinden Abdipaşa Beldesi istikametine seyir halinde olan Nimet Şahin idaresindeki 74 M 2138 plakalı minibüs ile önündeki Mustafa Şahin yönetimindeki 74 AT 174 plakalı otomobile karşı yönden gelen Hüseyin Yılmaz idaresindeki 74 BP 573 plakalı Fiat Tofaş marka araç çarptı.

Kazada sürücüler Nimet Şahin, Hüseyin Yılmaz ve araçlarda bulunan Taner Çalış ve Serhat Yılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü Hüseyin Yılmaz'ın yoldaki gizli buzlanma nedeniyle aracın kontrolünü kaybederek önce otomobile ardından ise minibüse çarptığı öğrenildi. Kaza anında ise yolcu minibüsünün boş olduğu ve seferden döndüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma geçici süre kapatılan yolun ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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