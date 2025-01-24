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Bartın'da Genç Kız Evinin İçinde Uyuyakaldı, Aile Endişelendi

Bartın'da Genç Kız Evinin İçinde Uyuyakaldı, Aile Endişelendi
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Bartın'da evinde uyuyakalan K.K. isimli genç kız, ailesinin kapıda kalması üzerine alarm durumu yaşandı. 112'yi arayan aile, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Ekipler genç kızı uyandırarak durumu kontrol altına aldı.

Bartın'da evinde uyuyakalan genç kız uyandırılamayınca, ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Orduyeri Mahallesi Martı Sitesi'nde yaşayan ve Kıbrıs'tan dönen K.K. isimli genç kız, evde uyuyakaldı. Anahtarı kapının ağzında bırakması nedeniyle eve gelen ailesi içeri giremedi. Komşularının da desteği ile kıza ulaşmaya çalışan ailenin çabaları sonuçsuz kaldı. Kızın hayatından endişe eden aile 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın 3. katında yer alan ve kızın bulunduğu daireye giren itfaiye ekipleri, genç kızı yatağında uyurken buldu. K.K.'yi uyandıran ekipler, kapıyı da açtı.

Genç kızın uyuduğunu öğrenen ailesi ve site sakinleri rahat bir nefes alırken, ekipler de geri döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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