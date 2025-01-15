Bartın'da Genç, Kız Arkadaşının Sığınma Evine Alındığı İçin Köprüden Atlamak İstedi

Bartın'da bir genç, kız arkadaşının kadın sığınma evine alındığını söyleyerek köprüden atlamak istedi. Uzun süre ikna edilmeye çalışılan genç, polisin müdahalesi ile korkuluklardan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'da 26 yaşındaki Z.T. isimli şahıs, tarihi köprünün demir korkuluklarının üzerine çıktı. Kız arkadaşının kadın sığınma evine alındığını belirten şahıs, arkadaşının yanına çağrılmaması halinde ırmağa atlayacağını söyledi. Polis ekipleri uzun süre şahsı ikna etmek için uğraştı.

Şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, şahsı demir korkuluklardan indirmeyi başardı. Sağlık raporu için hastaneye götürülen şahsın, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine alınacağı öğrenildi. - BARTIN