Üye Girişi
Haberler
Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi

Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike
Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez

Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı

Bartın'da Genç, Kız Arkadaşının Sığınma Evine Alındığı İçin Köprüden Atlamak İstedi

Bartın'da Genç, Kız Arkadaşının Sığınma Evine Alındığı İçin Köprüden Atlamak İstedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da 26 yaşındaki bir genç, kız arkadaşının kadın sığınma evine alındığını öğrenince tarihi köprüden atlamak istedi. Polis, uzun ikna sürecinin ardından genci korkuluklardan indirerek sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.

Bartın'da bir genç, kız arkadaşının kadın sığınma evine alındığını söyleyerek köprüden atlamak istedi. Uzun süre ikna edilmeye çalışılan genç, polisin müdahalesi ile korkuluklardan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'da 26 yaşındaki Z.T. isimli şahıs, tarihi köprünün demir korkuluklarının üzerine çıktı. Kız arkadaşının kadın sığınma evine alındığını belirten şahıs, arkadaşının yanına çağrılmaması halinde ırmağa atlayacağını söyledi. Polis ekipleri uzun süre şahsı ikna etmek için uğraştı.

Şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, şahsı demir korkuluklardan indirmeyi başardı. Sağlık raporu için hastaneye götürülen şahsın, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine alınacağı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu
img

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
img

Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği ücrete tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar

"Onların da suyu ısındı, yakında ortaya çıkacak"
Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

Halil Ergün'den cenazeye gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem!
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 15 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 15 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Edirne okullar tatil mi15 Ocak Çarşamba (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 15 Ocak Sultanbeyli, Pendik, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 15 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 15 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi 15 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.