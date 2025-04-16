25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu

Binlerce öğretmenin beklediği takvim belli oldu
İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum

Bahçeli'nin çağrısına İmamoğlu'ndan sürpriz yanıt
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama

Bartın'da Genç İşadamı Pencereden Düştü

Bartın'da Genç İşadamı Pencereden Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da 26 yaşındaki M.D., evinin penceresinden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan işadamının sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bartın'da genç bir işadamı evinin pencersinden aşağıya düştü. Yaralanan işadamı, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki M.D., 4. kattaki evinin bahçesinden yere çakıldı. Vücudunun belirli kısımlarında kırıklar bulunduğu öğrenilen işadamının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

İhbarın ardından olay yerine giden polis ekipleri, olay yeri inceleme başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

M.D.'nin 2020-2023 tarihleri arasında 2.5 yıl Ak Parti Bartın Gençlik Kollar Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi. - BARTIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.