Bartın'da Genç İşadamı Pencereden Düştü
Bartın'da 26 yaşındaki M.D., evinin penceresinden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan işadamının sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bartın'da genç bir işadamı evinin pencersinden aşağıya düştü. Yaralanan işadamı, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki M.D., 4. kattaki evinin bahçesinden yere çakıldı. Vücudunun belirli kısımlarında kırıklar bulunduğu öğrenilen işadamının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
İhbarın ardından olay yerine giden polis ekipleri, olay yeri inceleme başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
M.D.'nin 2020-2023 tarihleri arasında 2.5 yıl Ak Parti Bartın Gençlik Kollar Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa