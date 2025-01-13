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Bartın'da Genç İntihar Girişiminde Bulundu

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Bartın'da, babası ile tartışan bir genç, Emniyet Müdürlüğü binasının karşısındaki 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna ederek aşağıya indirdi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü binası önünde hareketli saatler

Babası ile tartışan genç, 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi

BARTIN - Bartın'da babası ile tartışan bir kişi, Emniyet Müdürlüğü binasının karşısındaki 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı olayda genç, ikna edilerek aşağıya indirildi.

Bartın'ın Aladağ Mahallesi 14. Cadde İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki inşaat halindeki 8 katlı binanın çatısına çıkan bir kişi intihar etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şahsın atlama ve düşme ihtimaline karşı zemine hava yastığı açılırken, polisler uzun süre şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahsın alkollü olduğu öğrenilirken olay öncesinde ise babası ile tartıştığı öğrenildi. Şahsın C.K. olduğunu belirleyen polisler yakınlarına ulaştı. Olay yerine gelen C.K.'nin bir yakını ve polis ekipleri şahsı aşağıya inmeye ikna etti. İnsanların büyük ilgiyle izlediği olayda aşağıya indirilen şahıs hastaneye götürülürken ardından ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

Bartın'da Genç İntihar Girişiminde Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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