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Bartın'da Gemide Hastalanan Genç Mürettebat Kurtarıldı

Bartın'da Gemide Hastalanan Genç Mürettebat Kurtarıldı
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Bartın açıklarında hizmet veren bir yük gemisinde kalp rahatsızlığı geçiren Hindistan uyruklu J.K. isimli genç, sahil güvenlik ekipleri tarafından başarıyla tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuşan genç, bir gün sonra tedavisinin tamamlanmasıyla gemisine geri döndü.

Bartın'da gemide hastalanan Hindistan uyruklu mürettebatın yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Rahatsızlanan mürettebat, gemiden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Bartın 112 acil çağrı merkezine, acil durum nedeniyle Bartın'ın İnkumu açıklarında demirleyen "Komorlar" bandıralı olan Yalissa isimli yük gemisinde görev yapan Hindistan uyruklu J.K. isimli şahsın kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığı ihbarı geldi. 19 yaşındaki Hindistanlı gencin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgedeki sahil güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçti. Bartın açıklarında görev yapan sahil güvenlik botu yardımı ile gemiye ulaşılarak rahatsızlanan gence müdahalesi yapıldı. İlk müdahalesinin ardından hasta gencin tahliyesine başlandı.

Başarılı bir çalışmanın ardından gemiden alınan genç, Bartın Limanı'nda bekleyen ambulansa taşındı. Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç, burada yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 1 gün sonra taburcu edilen gencin gemiye geri döndüğü öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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