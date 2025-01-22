Bartın'da Gece Yarısı Asayiş Uygulaması

Bartın'da polis ve bekçiler gece yarısında şok asayiş uygulaması yaptı.

Bartın'ın Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde polis ekipleri ve bekçiler, suç ve suçlulara karşı mücadele kapsamında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Caddeden geçen yaya, motosiklet ve araçları durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren uygulamada, onlarca kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. - BARTIN