Bartın'da Gece Yarısı Asayiş Uygulaması
Bartın'ın Tuna Mahallesi'nde polis ve bekçiler, suç ve suçlularla mücadele amacıyla gece yarısı asayiş uygulaması yaptı. Uygulama sırasında birçok kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve GBT sorguları gerçekleştirildi.
Bartın'da polis ve bekçiler gece yarısında şok asayiş uygulaması yaptı.
Bartın'ın Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde polis ekipleri ve bekçiler, suç ve suçlulara karşı mücadele kapsamında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Caddeden geçen yaya, motosiklet ve araçları durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptı.
Yaklaşık yarım saat süren uygulamada, onlarca kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa