Bartın'da Fuhuş Operasyonu: 4 Tutuklama ve 11 Kadın Kurtarıldı

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Bartın'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklanırken, 11 kadın zorla fuhuş yaptırmaktan kurtarıldı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda şifreli konuşmalara da ulaşarak çetenin çökertilmesi sağlandı.

Bartın'daki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

Fuhuş pazarlıklarında şifreli konuşmalar da deşifre edildi

BARTIN - Bartın'da gerçekleşen ve 10 kişinin gözaltına alındığı fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklanırken, pazarlıklarda yapılan şifreli konuşmalarda deşifre edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bartın ve Muğla'da 29 adrese eş zamanlı olarak fuhuş baskını yapıldı.

Fuhuşa zorlanan 11 kadın kurtarıldı

Yapılan operasyonlarda, 1 kişi Muğla'da olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Fuhuş çetesinin çökertildiği operasyonda, zorla fuhuş yaptırılan 11 kadın da çetenin elinden kurtarılmıştı. Operasyonlarda şüphelilerin kullandığı 11 adet cep telefonu ile fuhuşa sürüklenen kadınların üzerinden kazandıkları değerlendirilen 10 bin 795 TL para ele geçirildi.

İşletmelere para cezası

Ekipler, fuhuş yapılan adreslerde ise kimlik bildirme sisteminde kayıtlı olmadığı halde şahısların bulunduğunu tespit etmesi üzerine 1774 sayılı kanunun ilgili maddesi gereği 5 adrese idari para cezası uygulamıştı

4 kişiye tutuklama 5 adli kontrol kararı

"Fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçları ile gözaltına alınan 9 kişinin, ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarılırken 5 kişi için ise adli kontrol kararı alındı. Tutuklanan H.K.,R.Ö., K.K, U.D., mahkemenin ardından cezaevine gönderildi.

Şifreli konuşmalarda deşifre edildi

Öte yandan çete üyelerinin ise pazarlıklarda ise şifreli kelimeler kullandıkları belirlendi. Müşteri ve çete üyeleri arasındaki konuşmalarda fuhuşa kullanılan kızların balık, araba gibi kelimelerle kullandıkları tespit edildi Ekipler, şifreli konuşmaları da deşifre ederek, operasyona start verdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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