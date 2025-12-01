Haberler

Bartın'da Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Taraflar Arasında Gerilim

Bartın'da Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Taraflar Arasında Gerilim
Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, Bartın'da derbi öncesinde toplanarak hareketli anlara neden oldu. Polis, tehlikeli yakınlaşmayı engellerken, bir bankada yakılan meşale yangın paniğine yol açtı.

Bartın'da Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde toplanan her iki takımın taraftarları hareketli anlara neden oldu. Tezahüratlar eşliğinde yürüyen taraftarların tehlikeli yakınlaşmasını polis engellerken, bir bankanın balkonuna atılan meşale yangın paniğine neden oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe- Galatasaray maçını izlemek isteyen taraftarlar, Bartın'ın iki farklı noktasında toplandı. Yukarıçarşı Havuzbaşı'nda bir araya gelen Fenerbahçe ile Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Galatasaray taraftarları bir süre sonra maçı izleyecekleri kafelere doğru yürüyüşe geçti. Tezahüratlar ve yakılan meşaleler eşliğinde yürüyen iki takımın taraftarlarının tehlikeli yakınlaşmasını polis önledi. Hamam Sokağı girişinde yolları kesişen ve yaklaşık 50 metre mesafeye kadar birbirine yaklaşan taraftar grupları arasında güvenlik tedbiri alındı. Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarını gördükleri bölgede havai fişek atarak görsel şov yaptı. İki taraftar grubu arasında kalan halk otobüsü ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Bankada yangın paniği

Galatasaray taraftarlarının geçtiği Hamam Sokağı üzerindeki bir bankada yangın paniği ise ekipleri harekete geçirdi. Polis ve itfaiye ekipleri bankanın bulunduğu bölgeye gelerek, alevlere müdahale etmek istedi. Ekipler, yaptıkları incelemede bankanın balkonunda sönmüş bir meşale buldu. Bir taraftarın ettığı meşaleden çıkan dumanın yangın korkusuna neden olduğu tespit eduldi. Bankanın içerisinde ve çevresinde herhangi bir yangın emaresine ulaşamayan ekipler olay yerinden ayrıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
