Haberler

Bartın'da Feci Kaza: Hemşirelik Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Bartın'da Feci Kaza: Hemşirelik Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da kontrolden çıkan bir otomobil, önündeki araca çarparak üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı. 23 yaşındaki Tatlıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki iki kişi yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Bartın'da ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil, önce bir araca sonra da yayaya çarptı. Feci kazada yaya hemşirelik bölümü öğrencisi hayatını kaybederken otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın-Zonguldak karayolu Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine seyreden F.T idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden ve tali yola dönüş yapan F.R.U. idaresindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı. Kazada Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4.sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Edanur Tatlıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken otomobildeki İ.S. ve M.M. de yaralandı. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Tatlıoğlu'nun cansız bedeni ambulans ile otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası savaş alanına dönen yola otomobilin tekeri, araç parçaları ve ölen öğrencinin kıyafet ve çantasındaki eşyaları savruldu.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbena yansıyan kaza sonrası 83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü F.T gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu

2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.