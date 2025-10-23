Bartın'da Feci Kaza: Hemşirelik Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Bartın'da ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil, önce bir araca sonra da yayaya çarptı. Feci kazada yaya hemşirelik bölümü öğrencisi hayatını kaybederken otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın-Zonguldak karayolu Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine seyreden F.T idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden ve tali yola dönüş yapan F.R.U. idaresindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı. Kazada Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4.sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Edanur Tatlıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken otomobildeki İ.S. ve M.M. de yaralandı. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Tatlıoğlu'nun cansız bedeni ambulans ile otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası savaş alanına dönen yola otomobilin tekeri, araç parçaları ve ölen öğrencinin kıyafet ve çantasındaki eşyaları savruldu.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbena yansıyan kaza sonrası 83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü F.T gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.