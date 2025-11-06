Bartın'da Feci Kaza: 6 Kişi Yaralandı
Bartın'da meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bartın'da 6 kişinin yaralandığı feci kazada yaşananlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Bartın'dan Kurucaşile istikametine seyir eden 74 ABC 064 plakalı otomobil, Karaçay Kavşağı'nda S.A. idaresindeki 74 BK 380 plakalı otomobille çarpışmış, kazada S.A. ile aynı araçta bulunan eşi R.A., diğer araçta bulunan E.K., R.K., M.Ç.T. ve U.K., yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
6 kişinin yaralandığı kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan çarpışma anının ardından duran diğer araçlardaki sürücü ve yolcuların, yardıma koşması da yer aldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa