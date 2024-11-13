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Bartın'da Feci Kaza: 3'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Bartın'da Feci Kaza: 3'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı
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Bartın-Karabük kara yolunda U dönüşü yapan otomobil hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk toplam 6 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelere sevk edildi.

Bartın'da U dönüşü yapan bir otomobil hafif ticari araç ile çarpıştı. Feci kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın- Karabük kara yolu Potbaşı mevkiinde seyir eden Z. Ö. İdaresindeki 67 ZK 844 plakalı otomobil U dönüşü yaparken M.C.'nin yönetimindeki 06 CEN 434 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. 52 yönetimindeki 67 ZL 844 plakalı otomobille çarpıştı. Feci kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı. Kazada 3'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla şehirdeki hastanelere taşındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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