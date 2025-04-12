Bartın'da Falçatalı Kavga: 1 Yaralı

Bartın'da iki grup arasında çıkan falçatalı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Yukarıçarşı mevkisinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme, yumruk ve falçatanın kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. Polisin müdahalesi ile taraflar ayrılırken kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - BARTIN