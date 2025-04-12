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Bartın'da Falçatalı Kavga: 1 Yaralı

Bartın'da Falçatalı Kavga: 1 Yaralı
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Bartın'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bartın'da iki grup arasında çıkan falçatalı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Yukarıçarşı mevkisinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme, yumruk ve falçatanın kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. Polisin müdahalesi ile taraflar ayrılırken kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - BARTIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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