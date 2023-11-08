Bartın'da eski sevgilisini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Bartın'da eski sevgilisini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca eski sevgilisinin mesai arkadaşını yaraladığı için 15 yıl hapis cezası aldı.

Bartın'da eski sevgilisini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, maktul Azize Gülmez'in annesi İlknur ve babası Mehmet Gülmez ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ercan Ö'nün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, tanıkların beyanları alındı.

Önceki duruşmada sunulan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin en ağır adli kontrol tedbirleriyle tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi.

Sanığın cinayeti tasarlayarak ve kasten işlediğine, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimlerinin uygulanamayacağına hükmeden mahkeme heyeti, Ercan Ö'nün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, ayrıca eski sevgilisinin mesai arkadaşı E.Y'yi yaralayan sanığın, "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 15 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Olay

Ercan Ö. (29) 9 Kasım 2021'de İnkumu yolu Karasu köyü mevkisindeki bir fındık deposunda çalışan eski sevgilisi Azize Gülmez (25) ile telefonda tartışmış, aracıyla fındık deposuna giderek Gülmez ile aynı iş yerinde çalışan E.Y'yi silahla yaralamıştı.

Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Azize Gülmez, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kent merkezinde yakalanan Ercan Ö, tutuklanmıştı.