Bartın'da Eşiyle Tartışan Şahıs Irmağa Atladı

Bartın'da Eşiyle Tartışan Şahıs Irmağa Atladı
Güncelleme:
Bartın'da eşiyle tartışan bir kişi, ırmağa atladı. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu şahsı sudan çıkararak ambulansa ulaştırdı.

Bartın'da eşiyle tartışan bir kişi ırmağa atladı. Polis tarafından ikna edilen şahıs, ağaç dalı, kıyafet ve halat yardımıyla sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Yalı mevkisinde ırmak kenarına gelen ve bir süre korkulukları tutan Y.S., eşiyle telefonla görüntülü görüşmesinin ardından ırmağa atladı. Polislerin tüm çabalarına rağmen suya atlayan şahıs, uzun uğraşlar sonucunda sudan çıkması konusunda ikna edildi. Bir süre şahsı ikna etmeye çalışan polis ekipleri, diğer taraftan da eline geçirdiği dal parçası, mont ve hırka gibi kıyafetleri tutması için şahsa uzattı. İkna edildikten sonra bulunan halat yardımıyla şahıs sudan çıkarıldı.

Soğuk havada sırılsıklam olan şahıs, ambulans gelene kadar bir polisin verdiği montla sıcak tutulmaya çalışıldı. Bir sivil polis, üzerindeki montu çıkararak şahsın üzerine sardı. Şahıs, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
