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Bartın'da Engelli Kardeşin Tüfeğiyle Acı Olay: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Bartın'da Engelli Kardeşin Tüfeğiyle Acı Olay: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
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Bartın'ın Amasra ilçesinde engelli bir gencin tüfeğiyle oynarken gerçekleşen olayda, 6 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti. Olayda bir çocuk da yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Bartın'da acı olay: Engelli ağabey kardeşini vurdu

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde engelli bir gencin oynadığı tüfek ateş aldı. Olayda kardeşi hayatını kaybederken, bir çocuk da yaralandı.

Amasra ilçesine bağlı Göçkün köyünde meydana gelen olayda muhtar Volkan Göktepe'nin ismi öğrenilemeyen engelli oğlu, evde tüfekle oynarken ateş aldı. Olayda saçma isabet eden 6 yaşındaki kardeşi Berfin Göktepe ile 7 yaşındaki arkadaşı H.C.G., yaralandı.

Olayın ardından sağlık ekipleri yaralı çocuklara müdahale ederek hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Berfin Göktepe hayatını kaybederken diğer çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olay sonrası Amasra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı çok sayıda ekip, Göçkün köyüne sevk edilirken, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve tüfeğin çocukların eline nasıl geçtiği gibi konularda ise detaylı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL TEKİN - 3.Sayfa
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