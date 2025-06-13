Bartın'da Elektrik Trafosuna Giren Fare Yangın Çıkardı

Bartın'da Elektrik Trafosuna Giren Fare Yangın Çıkardı
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Bartın'da bir iş yerinin önündeki elektrik trafosuna giren fare nedeniyle kısa devre oluştu ve yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler, farenin telef olduğunu tespit etti.

Bartın'da elektrik trafosuna giren fare ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Hükümet Caddesi üzerinde bir iş yerinden dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekipler dumanın kaynağının iş yerinin önündeki trafodan kaynaklandığını tespit etti. Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, olay yerine gelen ve trafoyu açan elektrik şirketi teknik personeli, kabloları kemiren fare nedeniyle yaşanan kısa devre sonucu yangının çıktığını belirledi. Olayda elektrik çarpması ve dumandan zehirlendiği tahmin edilen farenin telef olduğu öğrenilirken, kısa süreli yangın nedeniyle trafoda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından caddede hayat normale döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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