Bartın'da Ekonomik Sorunlar Yüzünden Irmağa Atlayan Adama Yardım Eli

Bartın'da eşiyle ekonomik sebeplerden tartıştıktan sonra ırmağa atlayan Y.S., polis tarafından kurtarıldı. Bartın Sosyal Yardımlaşma Vakfı, bireye gıda, kömür ve çocuk bezi yardımı yaptı.

Bartın'da eşiyle tartışarak ırmağa atlayan şahsa; gıda, çocuk bezi ve kömür yardımı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Yalı mevkiinde ırmak kenarına gelen ve bir süre korkulukları tutan Y.S., eşiyle telefonla görüntülü görüşmesinin ardından ırmağa atlamış, polisler tarafından ikna edilerek, sudan çıkarılmıştı. Y.S.'nin, eşiyle ekonomik sebeplerden tartıştığı öğrenilirken, şahsa Bartın Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından gıda ve kömür yardımı yapıldı. Şahsın evine giderek inceleme yapan ekipler aileye gıda ve kömür yardımının yanı sıra çocuk bezi de verdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
