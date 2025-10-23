Bartın'da Ekonomik Sorunlar Yüzünden Irmağa Atlayan Adama Yardım Eli

Bartın'da eşiyle tartışarak ırmağa atlayan şahsa; gıda, çocuk bezi ve kömür yardımı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Yalı mevkiinde ırmak kenarına gelen ve bir süre korkulukları tutan Y.S., eşiyle telefonla görüntülü görüşmesinin ardından ırmağa atlamış, polisler tarafından ikna edilerek, sudan çıkarılmıştı. Y.S.'nin, eşiyle ekonomik sebeplerden tartıştığı öğrenilirken, şahsa Bartın Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından gıda ve kömür yardımı yapıldı. Şahsın evine giderek inceleme yapan ekipler aileye gıda ve kömür yardımının yanı sıra çocuk bezi de verdi. - BARTIN