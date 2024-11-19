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Bartın'da Eğlence Merkezinde Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Bartın'da Eğlence Merkezinde Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı
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Bartın'da bir eğlence merkezinin önünde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve kavga nedeniyle bir kişi gözaltına alındı.

Bartın'da bir eğlence merkezinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Hendekyanı Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanı önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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