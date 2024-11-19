Bartın'da Eğlence Merkezinde Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Bartın'da bir eğlence merkezinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Hendekyanı Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanı önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. - BARTIN