Bartın'da Düşen Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Bartın'da yolda yürürken dengesini kaybedip düşerek kafasından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Bartın Kemerköprü Mahallesi Kumluca Otobüs durakları önünde kaldırımda yürüyen bir kişi dengesini kaybetti. Çevredeki vatandaş tarafından düşmesi engelelenen şahıs, bir süre sonra ise tekrar dengesini kaybetti. Yere düşen R.K. isimli şahıs kafasından yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan şahsın alkollü olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. - BARTIN