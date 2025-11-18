Bartın'da Dur İhtarına Uymayan Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Bartın'da uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü kovalamacayla yakalandı.

Bartın-Zonguldak yolu Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında uygulama yapan trafik polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 74 BM 622 plakamı araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Ekiplerin kovalamacası ile araç, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki trafik ışıklarının bulunduğu alanda sıkıştırıldı. Araç içerisindeki sürücü ve yanında bulunan 1 kişi ekipler tarafından etkisiz hali getirildi. Araç sürücüsünün 160 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve yanındaki şahıs sağlık raporu için Bartın Devlet Hastanesi'ne, işlemler için ise polis merkezine götürüldü.

Araç ise bağlanarak çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. - BARTIN