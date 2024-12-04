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Bartın'da Domuza Çarpan Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Bartın'da Domuza Çarpan Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bartın'ın Muratbey köyünde bir otomobil, yola atlayan domuza çarparak kaza yaptı. Domuz telef oldu, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da bir otomobilin yola atlayan domuza çarptığı kazada sürücü yaralanırken, domuz ise telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'a bağlı Muratbey köyünde seyir halinde bulunan, sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil, aniden yola atlayan domuza çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yon kenarındaki ağaca çarptı. Yol kenarına savrulan domuz ise olay yerinde telef oldu.

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kontrollü ulaşımın sağlandığı yoldaki trafik, araç ve domuzun kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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