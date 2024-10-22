Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Dolandırıcılara Karşı Uyarı Filmi Yayınlandı

Bartın'da Dolandırıcılara Karşı Uyarı Filmi Yayınlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Emniyet Müdürlüğü, son dönemde artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları uyaracak bir kısa film hazırladı. Filmde, dolandırıcıların yöntemleri ve devletin hiçbir operasyonda vatandaştan para veya ziynet eşyası talep etmediği vurgulandı.

Bartın'da son dönemlerde artan telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar, polisin hazırladığı kısa film ile uyarıldı. "Devlet hiç bir operasyonda vatandaştan para yada ziynet eşyası talep etmez" ifadesine vurgu yapıldığı filmde, dolandırıcıların yöntemleri de deşifre edildi.

Bartın'da son dönemlerinde kendilerini savcı, polis, hakim, asker olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşenlerin sayısı artması üzerine Bartın Emniyet müdürlüğü harekete geçti. Bir taraftan dolandırıcıların peşine düşen polis, diğer taraftanda broşür ve çeşitli meteryallerle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor. Son olarak Bartın Emniyet Müdürlüğü ve Bartın Valiliği işbirliğinde hazırlanan kısa film ile vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı.

Dolandırıcıların yöntemlerinin deşifre edildiği filmde, dolandırıcıların "Terör operasyonu yapıldı. Kimlik bilgileriniz ele geçirildi. Eşinizin adına kredi kartları ele geçirildi" gibi ifadelerine inanılmaması gerektiği mesajı verildi. Filmde, böyle durumlarla karşılaşanların para ve ziynet eşyalarını bu kişilere teslim etmek yerine hemen gerçek polisi arayarak durumun ihbar etmesi gerektiği anlatıldı.

Kısa filmde, "Devlet hiç bir operasyonda vatandaştan para yada ziynet eşyası talep etmez" ifadesine de vurgu yapıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler Dolandırıcılık Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Medya

Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan çıkışı: Gelsin TBMM'de konuşsun

 Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği 'Umut hakkı' nedir?

Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği "Umut hakkı" nedir?

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var
İddianamede çarpıcı detay! Amca Salim Güran, Narin'in öldürülmesi sonrası bir hayat kadınına mesaj atmış

Kendini aklamaya çalışan amcayla ilgili çarpıcı hayat kadını detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı? 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid ve Dortmund kadrosunda kimler var? KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Bürsin ile Melisa Tapan sevgili mi? Kerem Bürsin'in sevgilisi Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? PSG - PSV maçı ne zaman? PSG - PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE | 22 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki! Juventus, Milan, Arsenal maçları canlı izleme linki var mı? Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım ilanı yayınlandı mı? Kamu personeli iş ilanları! Masterchef 22 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.