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Bartın'da Dolandırıcı Yakalandı

Bartın'da Dolandırıcı Yakalandı
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Bartın İl Jandarma ekipleri, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. O.'yu yakaladı.

Bartın'da İl jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Bartın Merkeze bağlı Akmanlar köyü nüfusuna kayıtlı olan A. O'nun peşine düştü. Şahsın, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtan ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, parada sahtecilik, basit yaralama suçlarından hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 yaşımdaki A.O., JASAT'ın çalışmaları neticesinde yakalamadı.

Bartın Merkeze bağlı Akmanlar köyünde saklandığı ikamette yakalanan şahıs gözaltına alındı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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