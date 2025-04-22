Bartın'da Devam Eden Heyelan Sürücüleri Korkutuyor

Bartın'da korkutan heyelan

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca ve Abdipaşa beldeleri arasında meydana gelen ve zaman zaman devam eden heyelan sürücüleri korkutuyor.

Bartın'da yağan kar ve yağışların ardından Kumluca ve Abdipaşa arasındaki karayolu Ceyüpler Köyü akoran mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanda ağaçların köküyle sökülerek, yol kenarına sürüklendiği görülürken, belli belirsiz aralıklarla devam eden heyelan nedeniyle zaman zaman karayoluna ise toprak ve kaya parçaları düşüyor. Düşen parçalar ekipler tarafından yoldan kaldırılırken henüz trafiği aksatacak bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Düşen parçalar nedeniyle tedirgin olduklarını belirten sürücüler, heyelanın bir an önce durdurulması için gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi.