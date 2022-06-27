Bartın'da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı - Bartın'da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı Bartın'da sağanak yağmur sonrası taşan derelerin nehre dönüştürdüğü karayolları ulaşıma kapandı. - Bartın'da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı BARTIN - Bartın'da sağanak yağmur sonrası taşan derelerin nehre dönüştürdüğü karayolları ulaşıma kapandı. Bartın'da sabah saatlerinde yeniden başlayan sağanak yağmurun etkileri sürüyor. Bartın-Kozcağız karayolu, Bartın-Arıt karayolu üzerinde yer alan Kaşbaşı Köprüsü taşan dereler nedeniyle sular altında kalırken, trafik ulaşıma kapandı. Kuvvetli sağanak nedeniyle Terkehatipler Köyü'nde dere yatağının taşması sonucu Merkez Camii sular altında kaldı. Bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara hız verildi. İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bartın'da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.