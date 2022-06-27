Bartın'da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Bartın'da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı Bartın'da sağanak yağmur sonrası taşan derelerin nehre dönüştürdüğü karayolları ulaşıma kapandı.
- Bartın'da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı
BARTIN - Bartın'da sağanak yağmur sonrası taşan derelerin nehre dönüştürdüğü karayolları ulaşıma kapandı.
Bartın'da sabah saatlerinde yeniden başlayan sağanak yağmurun etkileri sürüyor. Bartın-Kozcağız karayolu, Bartın-Arıt karayolu üzerinde yer alan Kaşbaşı Köprüsü taşan dereler nedeniyle sular altında kalırken, trafik ulaşıma kapandı.
Kuvvetli sağanak nedeniyle Terkehatipler Köyü'nde dere yatağının taşması sonucu Merkez Camii sular altında kaldı. Bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara hız verildi.
İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - 3. Sayfa