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Bartın'da dere yatağına hafriyat dökenlere ceza

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Bartın'da jandarma ekipleri, dere yatağına hafriyat döken ve çevreyi kirleten kişilere ceza kesti. Jandarma tarafından yapılan uyarıyla çevreyi kirleten atık ve hafriyat dere yatağından kaldırıldı.

Bartın'da jandarma ekipleri dere yatağına hafriyat döken ve çevreyi kirletenlere ceza kesti.

Bartın'da jandarma ekipleri, il merkezine bağlı Kaman köyü mevkiindeki dere yatağına hafriyat döken ve çevreyi kirleten kişileri tespit etti. Araziyi kirleten şahıslara jandarma tarafından idari yaptırım uygulandı. Ekipler, şahıslara yasal hafriyat döküm sahaları haricindeki hiç bir araziye hafriyat dökülmemesi ve çevre kirliliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Jandarmanın uyarısı ile çevreyi kirleten atık ve hafriyatta dere yatağından kaldırıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bartın 3.Sayfa Güncel Haberler

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