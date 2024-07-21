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Bartın'da Denizde Boğulan Şahıs Karabük'te Toprağa Verildi

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Bartın'da şiddetli fırtına ve dev dalgalara rağmen denize giren Durmuş Ertaş, boğularak hayatını kaybetti. Ertaş'ın cenazesi Karabük'te defnedildi.

Bartın'da şiddetli fırtına ve dev dalgalara rağmen girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden şahıs, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Karabük'ten hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte Bartın'ın İnkumu Sahili'ne gelen Durmuş Ertaş (39) denize girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan şahıs için yakınları, cankurtaran ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin çalışmalarıyla cansız bedenine ulaşılan Ertaş'ın naaşı, yapılan incelemenin ardından memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesine getirildi. Ertaş'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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