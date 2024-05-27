Üye Girişi
Haberler

Bartın'da çocuklara trafik eğitimi ve velilere alkol simülasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da jandarma trafik ekipleri tarafından kurulan eğitim parkurunda çocuklara trafik kuralları uygulamalı olarak gösterilirken, velileri ise alkol simülasyon gözlüğü ile topa vurmaya çalıştı. O anlarda ise ortaya çıkan komik görüntüler, aileleri de çocukları da güldürdü.

Bartın'da jandarma trafik ekipleri tarafından kurulan eğitim parkurunda çocuklara trafik kuralları uygulamalı olarak gösterilirken, velileri ise alkol simülasyon gözlüğü ile topa vurmaya çalıştı. O anlarda ise ortaya çıkan komik görüntüler, aileleri de çocukları da güldürdü.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklarla buluştu. Öğrenciler ve çocuklar, jandarma trafik ekiplerinin gözetiminde araçla ve yaya olarak, kurulan eğitim parkurunda tur attı. Jandarma ağabeyleri ve ablaları tarafından trafik kurallarının uygulamalı olarak anlatıldığı çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.

Parkurun yanında ise çocukların velileri alkol simülasyon gözlüğü kullanarak topa vurma testinden geçirildi. Alkol gözlüğü takan ve etrafında bir kaç tur dönen veliler, topu bulmakta ve vurmakta zorluk yaşadı. Kaleyi tutturmak bir yana topa vurmakta bile başaramayan velilerin o anlarda ortaya çıkan komik görüntüleri hem ailelerini hem de çocuklarını kahkahaya boğdu.

Öğretici ve eğitici etkinlik gün boyu devam etti - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma trafik Bartın 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

 Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

 'Lig'in en iyi antrenörü benim' diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü

"Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü

 Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi 'Çözüm kısırlaştırma' diyor

Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi "Çözüm kısırlaştırma" diyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title