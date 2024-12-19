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Bartın'da Çatıdan Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

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Bartın'ın Kavallar Mahallesi'nde bir inşaatın çatısından düşen 50 yaşındaki inşaat işçisi Nuri Kaplan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da çatıdan düşen işçi öldü

BARTIN - bartın'da 4 katlı bir binanın çatısından düşen Nuri Kaplan hayatını kaybetti.

Baetın'ın Kavallar Mahallesi'nde 4 katlı bir inşaatın çatısında yapılan bakım çalışmasında görevli inşaat işçisi Nuri Kaplan dengesini kaybederek düştü. Beton zemine çakılan 50 yaşımdaki Nuri Kaplan, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Kaplan'ın cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin yapılması amacıyla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunan morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybedeb Kaplan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Bartın'da Çatıdan Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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