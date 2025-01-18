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Bartın'da Çalan Alarm Polisi Harekete Geçirdi

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Bartın'da bir apartmanın ikinci katındaki dairenin alarmı yaklaşık bir haftadır sık sık çalarken, ev sahibinin yurtdışında olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri, alarmın durumu hakkında yetkililerden çözüm talep etti.

Bartın'da evin çalan alarmı polisi harekete geçirdi

Ev sahibinin yurt dışında olduğu ortaya çıkarken, sık sık çalan alarm mahalleleyi bıktırdı

BARTIN - Bartın'da 5 katlı bir binanın ikinci katında çalan alarm polisi harekete geçirdi. Alarmın yaklaşık bir haftadır zaman zaman çaldığı belirlenirken, apartman sakinleri de duruma çözüm bulunmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın ikinci katındaki A.T.Ö'ye ait dairenin çalan alarmı polisi harekete geçirdi. Olay yerine giden ekipler, alarm sesinin durduğunu belirledi.

Bina çevresinde inceleme yapan ekipler, dairenin kapı ve pencerelerini de kontrol etti. Olumsuz bir durum olmadığını belirleyen ekipler, daire sahibine ve alarmı kuran güvenlik firması yetkililerine ulaştı.

Ekipler, ev sahinin yurt dışında olduğunu belirlerken yaklaşık bir haftadır alarmın sık sık çaldığını ve her seferinde bölgeye ekip yönlendirildiğini tespit etti.

Durumdan rahatsız olduklarını dile getiren apartman ve mahalle sakinleri de çözüm bulunmasını istedi.

Bartın'da Çalan Alarm Polisi Harekete Geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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