Bartın'da Boşanma Krizi: Fati Arslan Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

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Bartın'da boşandığı eşi tarafından kıskançlık nedeniyle tartışma sonucu bıçaklanan Fati Aslan, hastanede hayatını kaybetti. Olayda üvey kızı da yaralandı. Fail, suç aletini bırakarak teslim oldu.

Bartın'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanan Fati Arslan hayatını kaybetti.

Orduyeri Mahallesi'nde yaşanan olayda, E.A., boşandığı karısı Fati Asan (46) ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. E.A., evde bulunan üvey kızı 27 yaşındaki Ebru Emeksizoğlu'nun da tartışmaya girmesi üzerine ise, 2 kadını da defalarca kez bıçaklamıştı.

Elleri kanlı bir şekilde evden çıkan E.A., suç aleti olan bıçağı sokak ortasına atarak, bir süre daha yürümüş, Ardından telefonla 112'yi arayarak 2 kişiyi bıçakladığını söylemiş ve teslim olmuştu.

Ağır yaralanan 2 kadın Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralı kadın Fati Asan'ın, sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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