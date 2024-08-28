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Bartın'da Boşanma Aşamasındaki Eşi Pompalı Tüfekle Vuran Şahıs Polis Aracına Çarptı

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Bartın'ın Amasra ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vuran bir şahıs, arkadaşıyla birlikte kaçarken polis aracına çarptı. Kazanın ardından yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle bacaklarından vuran şahıs, arkadaşıyla birlikte kaçarken otomobil ile polis aracına çarptı. Kazanın ardından durdurulabilen araçta yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahsen Nur Paşalı, boşanma aşamasındaki eşi O.P. tarafından pompalı tüfekle ayaklarından vurularak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren O.P. ve yanında bulunan U.G., otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri tarafından aranan şahıslar, Kastamonu'nun Cide ilçesindeki denetim noktasında polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, otomobil ile kaçmaya devam etti. Takibe alınan araçtakiler, karşı istikametten gelen polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile durdurulan şahıslar, polis ekiplerine mukavemette bulunmaya çalıştı. Şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı. Cide Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, Bartın'a götürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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