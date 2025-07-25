Bartın'da Bahçede Çıkan Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Bartın'ın Gözpınar köyünde bir bahçede çıkan yangına köylüler ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin yoğun çabasıyla ormana ulaşmadan kontrol altına alındı.
Bartın'da bahçede çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Bartın'ın Gözpınar köyünde bir bahçede yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına köylüler ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgar nedeniyle zorlanan ekiplerin yoğun çabası ile alevler ormana sıçramadan söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmezken, soğutma çalışmaları sürüyor. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa