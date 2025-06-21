Bartın'da Bahçe Yangını Korkuttu

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Bartın'ın Aladağ Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, Emniyet Müdürlüğü ve çevredeki binalar için tehlike oluşturdu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Bahçe yangını korkuttu

BARTIN - Bartın'da Emniyet Müdürlüğü ve çok sayıda binaların bulunduğu bölgede çıkan bahçe yangını korkuttu. Alevler, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Bartın'ın Aladağ Mahallesinde çıkan bahçe yangını paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle bahçede yayılan alevlerin çevredeki binalara sıçrama ihtimali üzerine geniş güvenlik tedbirleri alındı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ve çok sayıda binalara yakın bölgede çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü.

Büyümeden söndürülen yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL TEKİN - 3.Sayfa
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