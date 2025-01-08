Bartın'da Baca Yangını: Komşular ve İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

Bartın'da bir evde çıkan baca yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Evde bulunan 2 kişi ve 18 hayvan ise komşuların dikkati sayesinde yanmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Alabaş köyünde Mehmet Gündoğdu'ya ait bir evin bacasında yangın çıktı. Komşularının dikkati ile evde bulunan 2 kişi evden dışarı çıkarken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede oşay yerine giden ekipler, alevleri büyümeden söndürdü.

Öte yandan evde yangın anında ev sahibi Mehmet Gündoğdu ve karısının yanı sıra ahırda da hayvanların bulunduğu öğrenildi. - BARTIN