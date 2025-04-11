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Bartın'da Baca Temizlerken Düşen Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Bartın'da Baca Temizlerken Düşen Şahıs Hastaneye Kaldırıldı
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Bartın'da baca temizlemek için çatıya çıkan 35 yaşındaki E.Y., dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralı şahıs hastaneye sevk edildi, sağlık durumu iyiye gidiyor.

Bartın'da baca temizlemek için çatıya çıkan şahıs, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Orduyeri Mahallesi 195. Sokak, Fatih Parkı yakınında bulunan tek katlı müstakil binada kendi başına yaşayan 35 yaşındaki E.Y. evde yattığı sobanın tütmesi üzerine çatıdaki bacaya bakmaya çıktı. Bacayı temizlerken dengesini kaybeden E.Y, yaklaşık 4 metre yüksekten beton zemine çakıldı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesinin ardından E.Y., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan E.Y.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - BARTIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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