Bartın'da Ayrıldığı Sevgilisini Darp Eden Şahıs Aranıyor

Bartın'da Ayrıldığı Sevgilisini Darp Eden Şahıs Aranıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir erkek, ayrıldığı sevgilisini sokak ortasında darp ederek zorla araca bindirmeye çalıştı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi. Kadın, bağırarak direndi ve polis tarafından hastaneye götürüldü. Şahıs hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Bartın'da sokak ortasında bir erkek şahıs, ayrıldığı sevgilisini darp ederek, zorla araca bindirmeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İddiaya göre, M.A isimli şahıs, ayrıldığı sevgilisi B.G. isimli kadını arayarak görüşmek istedi. Bartın Kemerköprü Mahallesi Tarla sokakta buluşan çift arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, sokak ortasında darp edilen B.G, ayrıldığı sevgilisi tarafından zorla araca bindirmeye çalıştı. Araca bindirilen B.G.'nin bağırmaya başlaması ve direnmesi üzerine kadını indiren M.A., aracıyla olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, plakasını belirlediği araç ve şahsın peşine düştü.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ağlar halde bulunan kadın, vücudunun çeşitli yerlerindeki morluklar nedeniyle sağlık raporu için hastaneye götürüldü.

Polis tarafından aranan M.A.,nın daha öncesinden uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk fotoğraf geldi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.