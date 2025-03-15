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Bartın'da Aşırı Hızla Meydana Gelen Kazada 4 Yaralı

Bartın'da Aşırı Hızla Meydana Gelen Kazada 4 Yaralı
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Bartın-İnkumu yolu Gürgenpınarı mevkiinde, aşırı hız nedeniyle kafa kafaya çarpışan iki araçta 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ciddi.

Bartın'da aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada 2 araç hurdaya dönerken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Boğaz yolu olarak bilinen Bartın-İnkumu yolu Gürgenpınarı mevkiinde sabah saatlerinde, aşırı hız nedeniyle 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada büyük hasar gören iki araç da hurdaya dönerken, araçlarda bulunan A.A. (41) H.C. (51) S.G. (29) Ö.K. (66) yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralananlar araç içerisinden çıkartılarak olay yerinde ilk müdahaleleri ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ö.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla yoldan çekilmesinin ardından kontrollü sağlanan trafik normale döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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