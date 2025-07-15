Bartın'da Anız Yangını Korkuttu: Alevler Ormana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı
Bartın Aladağ Mahallesi'nde yakılan anızdan sıçrayan alevler otluk alana yayıldı, itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını ormana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 4 dönümlük alan zarar gördü.
Bartın Aladağ Mahallesi'nde yakılan anızdan sıçrayan alevler otluk alana sıçradı. Alevler, ormana ulaşmadan kontrol altına alındı
Edinilen bilgiye göre Aladağ Mahallesinde yakılan anızdan alevler otluk alana sıçradı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle hızla etrafa yayılan alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü.
Yangında yaklaşık 4 dönümlük alandaki ot ve çalışanın yandığı öğrenildi. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa