Bartın'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Bartın'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye gör Bartın Çatmaca mevkisinde seyir halinde bulunan ve hasta taşıyan T.V. idaresindeki ambulans, B.A. yönetimindeki 74 DF 817 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanları E.M.A, T.Y, ambulansta bulunan hasta G.P.D., refakatçisi C.E., otomobil sürücüsü, otomobilde bulunan B.K. ve H.Ö. yaralandı. Sağlık görevlileri, kazanın ardından ambulansta bulunan hasta, refakatçi ile otomobildeki yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, yola saçılan araç parçaları ise ekipler tarafından temizlendi. - BARTIN