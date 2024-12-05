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Bartın'da Alkollü Sürücüyle Kovalamaca

Bartın'da Alkollü Sürücüyle Kovalamaca
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Bartın'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonrasında saklandığı evde yakalandı. Sürücünün 144 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bartın'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ve polisler arasında kovalamaca yaşandı. Aracı bırakarak yayan kaçan alkollü sürücü polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Bartın'da 74 AAU577 plakalı aracın tehlikeli bir şekilde seyir ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri Çatmaca kavşağında durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi'nde aracını park ederek yayan kaçan sürücü K.B., polis ekiplerinin ısrarlı takibi ve yoğun aramaları sonucunda saklandığı evde yakalandı. Polis merkezine götürülen sürücünün 144 promil alkollü olduğu belirlendi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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