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Bartın'da Alkol Problemi Olan Şahıs Yine Olay Çıkardı

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Bartın'da bir ay önce cebindeki çakmağı telefon sanarak konuşan Hakan Ç., bu kez ayakkabısını telefon zannedip annesini aradı. Alkollü şahıs elindeki kırık şişeyle kendine zarar verdi, polisler tarafından ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Bartın'da bir ay önce cebindeki çakmağı telefon sanarak konuşan şahıs, bu kez de ayakkabısını telefon zannedip annesini aradığını söyledi. Kırık şişeyle kendine zarar veren alkollü şahıs, uzun uğraşlar sonunda polisler tarafından ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Bartın'da yaklaşık bir ay önce Kemerköprü Mahallesi Eski Konak Caddesi'ndeki ırmak kenarında hareketsiz yatan şahıs ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin sabrını zorlayan "Eyvah Hakan" lakaplı Hakan Ç., bir ay sonra yine aynı bölgede bir kez daha ihbar edildi. Irmak kenarındaki yamaçta alkol alan Hakan Ç., elindeki kırık alkol şişesi ile bileklerini kesti. Olay yerine giden ekipler bir süre Hakan Ç'yi, elindeki kırık şişeyi atması için ikna etmeye çalıştı. Polislerin kırık şişeyi güçlükle elinden aldığı Hakan Ç., bu kez ise sağlık ekiplerini beklemeden evine gitmek istedi. Polisler ise bileklerinde kesik izleri olan Hakan Ç'yi, ambulans gelene kadar bölgede tutmaya çalıştı. Şarhoş olan ve ayakta durmakta bile zorlanan Hakan Ç.'yi ikna etmeye çalışan polisler, hayli zor anlar yaşadı. Yaklaşık bir ay önce yansıyan görüntülerde, cebindeki çakmağı telefon sanrak yakınları ile görüşen Hakan Ç., bu kez ise ayakkabısını telefon zannederek annesini aradı. Annesini aradığını söyleyen Hakan Ç, bir süre ayakkabı ile konuştu.

Ambulansın gelmesinin ardından ekipler, bu sefer de tedavi edebilmek için Hakan Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Güçlükle ikna edilen Hakan Ç., ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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