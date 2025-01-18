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Bartın'da Alarm Panikleri: Sakinler Çözüm Bekliyor

Bartın'da Alarm Panikleri: Sakinler Çözüm Bekliyor
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Bartın'ın Kırtepe Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki alarm, bir hafta boyunca sıkça çalarak polisi harekete geçirdi. Apartman sakinleri, durumdan rahatsız olduklarını belirterek çözüm talep etti.

Bartın'da 5 katlı bir binanın ikinci katında çalan alarm polisi harekete geçirdi. Alarmın yaklaşık bir haftadır zaman zaman çaldığı belirlenirken, apartman sakinleri de duruma çözüm bulunmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın ikinci katındaki A.T.Ö'ye ait dairenin çalan alarmı polisi harekete geçirdi. Olay yerine giden ekipler, alarm sesinin durduğunu belirledi.

Bina çevresinde inceleme yapan ekipler, dairenin kapı ve pencerelerini de kontrol etti. Olumsuz bir durum olmadığını belirleyen ekipler, daire sahibine ve alarmı kuran güvenlik firması yetkililerine ulaştı.

Ekipler, ev sahinin yurt dışında olduğunu belirlerken yaklaşık bir haftadır alarmın sık sık çaldığını ve her seferinde bölgeye ekip yönlendirildiğini tespit etti.

Durumdan rahatsız olduklarını dile getiren apartman ve mahalle sakinleri de çözüm bulunmasını istedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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