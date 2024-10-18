Bartın'da Ahırda Yangın: 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Bartın'ın Yeğenli köyündeki bir ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Yeğenli köyünde 59 yaşındaki Ali İhsan Özdemir'e ait ahırda gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında, 4 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından alevlere müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası ile kontrol altına alındı.

Yapılan ilk incelemelerde ise yangının elektik kablolarından çıktığı tahmin edilirken, kesin sebebin ise araştırıldığı öğrenildi. - BARTIN