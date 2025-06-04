Bartın'da 90 Litre Sahte Alkol ve 98 Kaçak Şarj Aleti Ele Geçirildi

Bartın'da 90 Litre Sahte Alkol ve 98 Kaçak Şarj Aleti Ele Geçirildi
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Bartın'da polis, kaçakçılık suçlarına ilişkin yaptığı denetimlerde 90 litre sahte alkol ve 98 adet gümrük kaçağı cep telefonu şarj aleti ele geçirdi. Şüpheli 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bartın'da polis yaptığı denetimlerde 90 litre sahte alkol ve 98 adet gümrük kaçağı cep telefonu şarj aleti ele geçirildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Prganize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde kaçakçılık suçlarından şüphelendiği 6 şahsa yönelik kontroller gerçekleştirdi. Ekipler yaptıkları aramalarda ise 90 litre etil alkol ve 98 adet şarj aleti ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli 6 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçu nedeniyle işlem başlatıldığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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