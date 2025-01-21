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Bartın'da 65 Günlük Bebek Öldü, Ölüm Şüpheli İlan Edildi

Bartın'da 65 Günlük Bebek Öldü, Ölüm Şüpheli İlan Edildi
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Bartın'da 65 günlük Hüseyin Asaf bebek, solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Savcılık, olayın şüpheli ölüm olduğunu belirterek soruşturma başlattı. Aile, bebeğin rahatsızlığının olduğunu ifade etti.

Bartın'da 65 günlük bebek, baygın olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Savcılığın şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olayda ifadesine başvurulan aile bebeğin solunum rahatsızlığı bulunduğunu ifade etti.

Bartın Kemerköprü Mahallesi'nde yaşayan maden işçisi Hüseyin Y. ile K.Y., çiftinin 65 günlük Hüseyin Asaf bebek, tıkanarak soluk alamaması sonucu, çağrılan 112 ambulansı ile baygın bir şekilde Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Asaf bebek, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Soluk borusunu mama yada başka cisim kaçarak solunum yapamadığı düşünülen Asaf bebeğin ölümü adli vaka olarak değerlendirildi. Bartın Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli bulunan Asaf bebeğin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından ailenin yaşadığı evde inceleme yapılırken, anne K.Y. ve baba Hüseyin Y.'nin de ifadesine başvuruldu.

Anne K.Y., bebeğinin rahatsızlığı bulunduğunu olay günü de aniden fenalaştığını belirterek, süt yada mama nedeniyle tıkanma ihtimalinin olmadığı kaydetti. Maden işçisi olarak Amasra'da çalıştığını belirten baba Hüseyin Y.'de olay günü kendisinin evde olmadığını, eğitim nedeniyle Zonguldak'ta bulunduğunu vurguladı. Acı olayı sonradan haber aldığını belirten Hüseyin Y., "Eşim hamile olduğu dönemde de bebeğimizin sıkıntıları vardı. Doğduktan sonra da sürekli kontrol altındaydı. Bartın'da Zonguldak'taki hastanelerde tedavi gördü. Burnunda et olduğunu, solunum yolunun çok dar olduğunu söylediler. Çok küçük olduğu için ameliyat edemeyeceğini söyledi, doktorlar. Yatarken sürekli tıkanıyordu, zaman zaman yan yatırıyorduk. O zaman biraz rahatlıyordu. Olaydan bir gün önceki gece de bebeğimiz tıkandı, hastaneye getirdik. Müdahale ettiler, biraz rahatladı. Sonra da taburcu edildik. Bir ilaç, reçete vermediler. Sabah yine rahatsızlanmış, ben evde yoktum. İl dışındaydım. Sonradan haberim oldu" dedi.

Bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla bebeğe otopsi yapma kararı aldı. Sağlık görevlilerinin ihmali olup olmadığı yönünde de araştırmanın yapıldığı öğrenilirken, otopsinin tamamlanarak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ile soruşturmanın da seyrinin şekillenmesi bekleniyor - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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