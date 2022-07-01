Bartın'da 56 köpeğin telef olduğu ruhsatsız barınak yıkıldı - Haberler

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Bartın'da 56 köpeğin telef olduğu ruhsatsız barınak yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bartın'da 56 köpeğin telef olduğu ruhsatsız barınak yıkıldı

Bartın'da yaşanan sel ve taşkınlar sırasında sahibi tarafından terk edilen ve 22'si yavru 56 köpeğin boğularak telef olduğu ruhsatsız barınak yıkıldı.

Bartın'da yaşanan sel ve taşkınlar sırasında sahibi tarafından terk edilen ve 22'si yavru 56 köpeğin boğularak telef olduğu ruhsatsız barınak yıkıldı.

Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da Sevim Arkan'a ait barınakta yaşayan 356 köpek taşkın sırasında terk edildi. Suların bastığı barınaktaki birçok köpek kafeslerin çatılarına çıkarak hayatta kalırken suların içinde kalan 22'si yavru olmak üzere 56 köpek telef oldu. Yaşananların ardından hayvanseverler izinsiz kurulan barınağa hareket ederek burada mahsur kalan köpekleri kurtarmaya çalıştı. Suların bastığı barınakta kulübelerin çatılarına çıkarak sağ kalmayı başaran köpekler İl Özel İdaresine ait hayvan barınağına götürüldü. 434 bin lira para cezası kesilen Sevim Arkan ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkında işlem başlatılan Arkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O barınak yıkıldı

Sosyal medya uygulamaları üzerinden yayınlar yaparak yardım toplayan ve taşkınlar sırasında köpekleri terk eden Sevim Arkan'a ait ruhsatsız hayvan barınağı bugün ekipler tarafından yıkıldı. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bartın 3. Sayfa Haberler

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