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Bartın'da 5 Yaşındaki Kızın Cansız Bedeni Bulundu

Bartın'da 5 Yaşındaki Kızın Cansız Bedeni Bulundu
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Bartın'ın Ulus ilçesinde, evinin yakınlarında oynarken ırmağa düşen 5 yaşındaki Simay Bora'nın cansız bedeni bulundu. Geride ise kardeşinin doğum gününde çekilen fotoğraflar ile veda videoları kaldı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde evinin yakınlarında oynarken ırmağa düşen 5 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu. Küçük kızdan geriye ise bir gün önce kardeşinin doğum gününde çekildiği fotoğraf ile "bay bay" yaptığı video kaldı.

Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde yaşayan 5 yaşındaki Simay Bora, evlerinin çevresinde oyun oynarken ırmağa düştü. Babası ve köylülerin arama çalışmalarında ulaşılamayan Simay'ın cansız bedenine jandarma ve AFAD ekiplerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalarda ulaşıldı. Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırılan küçük kızın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Küçük kızdan geriye ise el sallayarak, "bay bay" yaptığı video kaldı. Küçük kızın bir gün önce ise kardeşi Sinem'in doğum günü pastasını kestiği ortaya çıktı. Küçük Simay'ın babası Dursun, kardeşi Sinem ile birlikte pastanın önünde çekildiği fotoğraf görenlerin yüreğini dağladı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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